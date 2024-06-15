Trabzon'un 18 ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehri bayrama hazırlamak amacıyla geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldığı belirtildi.
Üst ve alt geçitlerin yıkandığı, mezarlık, yol, kaldırım, sahil kıyıları ve plajların temizlendiği, meydan çevresinin düzenlendiği, otobüs duraklarının bakımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, turizm mekanlarının da özenle temizlenerek bayram öncesi ziyaretçilere hazır hale getirildiği kaydedildi.
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