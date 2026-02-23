Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü - Son Dakika
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü

23.02.2026 13:26
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Trabzon'un her dönem büyük mücadelelere sahne olan kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet'in, 1461'de Trabzon'u fethederek Türk yurdu haline getirdiğini kaydeden Genç, "Trabzon, coğrafyamızın en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri ve asırlar boyunca devletimizin Karadeniz'deki güçlü kalesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rus işgalinde Trabzonluların haksızlığa boyun eğmediğine dikkati çeken Genç, "Kurtuluş Mücadelesi sürecinde diğer Anadolu şehirlerinde olduğu gibi Trabzon'da da büyük fedakarlıklar gösterilmiştir. Nihayet 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon'un kurtuluşu ile birlikte esaret zinciri kırılmış ay yıldızlı bayrağımız yeniden göndere çekilmiştir. Bu tarih, yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil aynı zamanda milletimizin iradesinin, inancının ve bağımsızlık aşkının tescilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine düşen görevin ecdadın emanetine sahip çıkmak, birlik, beraberliği muhafaza etmek ve Trabzon'u her alanda daha ileriye taşımak olduğunu aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sahip olduğu tarihi mirası, kültürel zenginliği ve mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Trabzon'un işgaline karşı direnen tüm kahramanlarımızı, canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İstiklal Madalyalı Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlu olsun."

