Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

Trabzon\'un fethinin 563\'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

TRABZON'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı.

15.08.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı.

Trabzon'un Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 563'üncü yıl dönümü, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Fatih parkına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

'NİCE YÜZYILLARA ULAŞMAMIZI YÜCE RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, törende yaptığı konuşmada "Öncelikle Trabzon'umuzun fethinin 563'üncü yılını tebrik ediyorum. ve daha nice yüzyıllara ulaşmamızı yüce rabbimden niyaz ediyorum. Trabzon'umuz kadim bir şehir. Tarihi ve kültür şehri. Şehrimizi fetheden başta Fatih Sultan Mehmethan, aziz şehitlerimizi ve fethe katılan bütün gazilerimizi ve ceddimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement