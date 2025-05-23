Trabzon'un İlk Rafting Parkuru Hizmete Girdi - Son Dakika
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Trabzon'un İlk Rafting Parkuru Hizmete Girdi

23.05.2025 21:42
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Trabzon'un Hayrat ilçesinde, toplam 10 kilometrelik dört parkurdan oluşan ilk rafting merkezi açıldı. Parkurun açılışına Trabzon Valisi ve diğer yetkililer katıldı. Bu yatırımın, bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Trabzon'un ilk rafting parkuru açıldı

TRABZON - Trabzon'un Hayrat ilçesi Yarlı Mahallesi mevkiinde Hayrat-Of deresi üzerinde Trabzon'un ilk rafting parkuru hizmete girdi.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde Yeniköy ve Taflancık dereleri üzerinde kurulan yeni rafting alanı, su sporları meraklılarına kapılarını açtı. Toplam 10 kilometrelik uzunlukta dört parkurdan oluşan alan düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hayrat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Genç, "Bugün Hayrat için heyecan verici bir gün. Son yıllarda şehrimizin ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan ve trendi yükselen alanımız turizm. Biz de gerek yurt içinde, gerek yurt dışında turizm paydaşlarımızla beraber bu işe daha iyi vaziyet etmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Genç, ilk kez hayata geçirilen raftingin startını verdiklerini belirterek, "Misafirlerimizi şehrimizde çok daha iyi ağırlayarak şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Spor turizminde önemli bir yer tutan ve şehrimizde de ilk kez hayata geçirmekte olduğumuz raftingin startını veriyoruz. Bu güzel ilçemizde, bölgemizde ilk adımı atıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Bu iş bir yatırım işi aynı zamanda. Bu yatırımın da bir sahibi var, kıymetli hemşehrimiz bölgemizin evladı Gökhan Çakıroğlu. Çekinmedi, cesaret gösterdi ve bu yatırımı yaparak hem şehrine hem de ülkesine turizm anlamında katkı sundu. TÜRSAB, turizm paydaşlarımız, bileşenlerimiz hep beraber bu işe sarıldığımızda Cenab-ı Allah'ın bize nasip eylediği bu güzel sulardan daha güzel istifade ederiz. Sudan enerji ürettik. Bu doğal suyumuzun güzelliğini bu tür etkinliklerle de güzelliklere vesile kılıyoruz ve ekonomimize kazandırıyoruz. Güzel bir adım ve güzel bir yatırım" ifadelerini kullandı.

10 kilometrelik parkurun bu gün 2 buçuk kilometresini açtıklarını ifade eden Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, parkur alanında 3 yıl içerisinde 40 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da turizm açısından önemli bir adım atıldığını dile getirerek, "Bu yatırım ilçemize, şehrimize ve ülkemize önemli ekonomik girdi sağlayacak. Şehrimizde rafting yapılabiliyor olması turizm açısından oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise parkurun çok güzel ve eğlenceli olduğunu belirttiler.

"Bölgemizde Rize'de bulunan Fırtına Vadisinden sonra ikinci bir destinasyon oldu"

Hayrat Kaymakamlığının isteği üzerinde bölgede parkur incelemesi yaptıklarını ifade eden Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş ise, "Burada suyun debisinin yeterli olduğunu gördük ve görüşlerimizi belirttik. Bu gün parkurun açılışını yapıyoruz. Bölgemizde Rize'de bulunan Fırtına Vadisinden sonra ikinci bir destinasyon oldu. Turizm açısından önemli bir merkez. 6-7 aylık bir süreçte vatandaşlarımız aileleriyle birlikte buraya gelip rahatlıkla eğlenebilir. Bizde su sporları kampımızı burada yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'un İlk Rafting Parkuru Hizmete Girdi - Son Dakika

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