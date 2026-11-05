Trabzon'un yüksek yaylaları kar altında, Kadırga'da sokak hayvanları beslendi

Trabzon'un yüksek yaylaları kar altında, Kadırga'da sokak hayvanları beslendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un yüksek kesimlerinde sağanağın ardından etkili olan kar, Tonya'daki Kadırga ile Şalpazarı'ndaki Sis Dağı ve Alaca yaylalarını beyaz örtüyle kapladı. Kadırga Yaylası'ndaki vatandaşlar, ani kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarını besledi.
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Kadırga, Sis Dağı ve Alaca yaylaları beyaza büründü.
Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışın ardından Tonya ilçesindeki Kadırga Yaylası ile Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı ve Alaca yaylalarının yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan Kadırga Yaylası'nda bulunan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarını besledi.
Kaynak: AA
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