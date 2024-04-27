Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Ankara'da Kariyer Gezisi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Ankara'da Kariyer Gezisi Gerçekleştirdi

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Ankara\'da Kariyer Gezisi Gerçekleştirdi

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı birimleri, Anadolu Ajansı, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, TRT Genel Müdürlüğü ve haber stüdyolarını ziyaret ederek teorik bilgilerini uygulama deneyimleriyle destekledi. Gezi, öğrencilerin kariyer planlama süreçlerine katkı sağlamak ve iletişim alanındaki çalışmaları görmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

27.04.2024 14:05
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Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünce İletişim Fakültesi öğrencilerinin kariyer planlama süreçlerini desteklemek amacıyla teknik gezi düzenlendi.

Ankara'da gerçekleşen programın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çeşitli birimlerini de gezdi.

Programın ikinci gününde Anadolu Ajansı, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, TRT Genel Müdürlüğü ve haber stüdyolarını ziyaret eden öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulama deneyimleriyle desteklenmesi sağlandı.

Açıklamada, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Recep Çolak'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İletişim Fakültesi öğrencilerimizin kariyer planlama süreçlerine katkı sağlamak, ülkemizin iletişim alanındaki öncü kurumlarında yürütülen çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri görmeleri, kariyer fırsatları hakkında bilgilendirmek ve bununla birlikte akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla böyle bir teknik gezi düzenledik. Gezinin öğrencilerimiz için oldukça faydalı ve verimli geçtiğini ve kariyer yolculuklarında önemli bir kazanım olduğunu ifade edebilirim."

Kaynak: AA

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