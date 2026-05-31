Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelliler için Yenilikçi Materyaller - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelliler için Yenilikçi Materyaller

Trabzon Üniversitesi\'nden Görme Engelliler için Yenilikçi Materyaller
31.05.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite öğrencileri, görme engellilerin eğitimine katkıda bulunmak için özel panolar tasarladı.

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, görme engellilerin öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla sesli, kabartmalı ve Braille alfabeli panolar tasarladı.

Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 3'üncü sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Demircioğlu'nun yürüttüğü Materyal Tasarımı dersi kapsamında soyut kavramları somut verilere dönüştürmek amacıyla çalışma başlattı.

Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi müfredatında yer alan üniteleri, kabartmalı ve karekodlu anlatımların yanı sıra Latin ile Braille alfabelerini kullanarak herkesin erişebileceği panolara ve hikaye kitaplarına dönüştüren üniversiteliler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Demircioğlu, AA muhabirine, çalışmaya sosyal bilgiler dersi müfredatından görme engelli öğrencilerin de diğer öğrencilerle aynı oranda sorumlu olduklarını öğrendiklerinde başladıklarını söyledi.

Sınıftaki her öğrencinin aynı imkana sahip olmasının her zaman tam bir eşitlik anlamına gelmediğini dile getiren Demircioğlu, "Sosyal Bilgiler, tarihsel olaylar, haritalar ve yönler gibi pek çok soyut olan olayları anlatan bir ders. Bu ders sadece okuyarak öğretilemez. Sadece anlatılarak, işitsel bir şekilde öğretilemez. 'Biz bu öğrenciler için ne yapabiliriz' çıkış noktamız oldu." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, görme engellilerin ihtiyaçlarına yönelik materyal tasarladığını belirten Demircioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim sadece sınıfta eşit şekilde, eşit koşullarda eğitim almak demek değildir. Her öğrencinin ihtiyacını da göz önünde bulundurarak ve onların ihtiyaçlarını görmezden gelmeyerek materyaller üreterek çocukların eğitime ulaşmasıdır. Biz de öğrencilerimizle bunu başardığımızı düşünüyoruz."

Sosyal Bilgiler öğretmenliğinin önemine de değinen Demircioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Bilgiler öğretmenliği aslında Türkiye'nin geleceğine şekil veren bir öğretmenlik. Çünkü biz vatandaşlık bilinciyle öğretmenler yetiştirdiğimiz için aslında ülkesini, vatanını, milletini bilen öğrencileri bu ders sayesinde yetiştiriyoruz. Ben çok önemli buluyorum bu branşı. Doğal olarak öğrencilerimiz kendi öğrencilerini yetiştirirken, bu tarz özel ihtiyacı olan öğrencileri fark ederek onlara yönelik materyal geliştirmeleri de benim dersim açısından son derece önemli."

Derste yürütülen bu çalışmayı TÜBİTAK'a proje olarak sunacaklarını dile getiren Demircioğlu, ortaya koyulan materyallerin görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullara gönderileceğini ve böylece öğrenme sürecine olan katkısının ölçüleceğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrenim materyallerine yönelik kapsamlı çalışmalar yapmasına değinen Demircioğlu, "Burada üretilen materyaller sayesinde görme engeli olan çocuk 'Ben de öğrenebilirim' hissine sahip olacak. Bu da bizim için zaten en önemlisi." dedi.

"Kabartma öğeleri kullandık, görsel ve işitsel öğeler ekledik"

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Serap Bekar ise soyut kavramları görme engelli öğrencilere nasıl aktarabilecekleri üzerine uzun süre düşündükten sonra bu çalışmanın ortaya çıktığını anlattı.

Tasarımları yaparken gözlerini kapatıp empati kurarak, panonun konuyu anlatıp anlatmadığını test ettiklerini belirten Bekar, "Materyalleri geliştirirken kabartma öğeleri kullandık, görsel ve işitsel öğeler ekledik. Dokunma öğeleri ekleyerek bir kombinasyon oluşturmaya çalıştık. Görme engelli bulunan öğrencimizle görme engelli bulunmayan öğrencimiz arasındaki o engeli kaldırmayı amaçladık. Umarım faydalı olmuştur bu çalışma." diye konuştu.

Bekar, dersin farkındalık açısından kendisine olumlu katkılar sağladığını ifade ederek, "Sınıfımda görme engelli öğrencimin olabileceğini fark ettim. Onun ilgisine yönelik dokunarak, işitsel olarak katkı sağlayacak şekilde bir materyal hazırlayabileceğimi öğrendim. Çocuğun ilgi ve alakası doğrultusunda ne yapabileceğimi bu ders kapsamında artık biliyorum." dedi.

Öğrencilerden Doğukan Toprak da öğretmenlik mesleğine adım attığında, bu derste elde ettiği bilgi ve tecrübeleri öğrencilerine uygulayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Trabzon, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelliler için Yenilikçi Materyaller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü

12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
11:11
Aziz Yıldırım’dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 12:43:41. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelliler için Yenilikçi Materyaller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.