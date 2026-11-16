Trabzon Üniversitesi öğrencileri 14 okuldan 1091 öğrenciye drama gösterisi yaptı

Trabzon Üniversitesinde eğitim gören Okul Öncesi Bölümü öğrencileri, "Çocuklar için Oynuyoruz" drama gösterisi gerçekleştirdi.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde Fatih Eğitim Fakültesi işbirliğinde düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 75 öğretmen adayı, 14 okuldan 1091 öğrenciye tiyatro gösterisi ve dans gibi çeşitli aktiviteler yaptırdı.

Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmasının hedeflendiği etkinlikte, çocuklar ise ara tatilde keyifli vakit geçirdi.