Trabzon Valisi Aziz Yıldırım\'dan Anneler Günü Mesajı

Güncel

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, annelerin iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirtti.

Annelerin ülkeye ve topluma yararlı fertler yetiştirdiğine değinen Yıldırım, "Peygamber efendimizin, 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadis-i şerifiyle yücelttiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle yol gösteren, ülkemize ve toplumumuza yararlı birer fert olarak yetişmemizde bir kılavuz görevi gören annelerimiz, hayatımız boyunca en büyük destekçimiz olan eşsiz değerlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, annelerin vazgeçilmez değerler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün, dünyayı daha yaşanılabilir hale getiren annelerimize vazgeçilmez olduklarını ve sonsuz sevgimizi göstermek için bir fırsat günüdür. Anneler Günü, affediciliğin ve fedakarlığın pınarı annelerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu, emeklerinin boşa gitmediğini gösterme günüdür. Bizler de bu anlayıştan yola çıkarak ilimizde pek çok projeyle kadınlarımızın, annelerimizin, kişisel, sosyal ve ekonomik bakımdan gelişimlerini destekleyecek çalışmaları hayata geçirdik. Bu çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çünkü gelişen kadının, gelişen toplumun işareti olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını vatan uğruna şehit veren, acılarını yürekten paylaştığımız şehit annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerine her zaman sahip çıkacağımızı, onlara her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulayarak annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir hayat diliyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."