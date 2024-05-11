Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Anneler Günü Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım\'dan Anneler Günü Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla annelerin değerini vurgulayan bir mesaj yayımladı. Yıldırım, annelerin iyilik, şefkat, fedakarlık ve sevginin simgesi olduğunu belirtti ve annelerin ülkeye ve topluma yararlı fertler yetiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, annelerin vazgeçilmez değerler olduğunu ve onlara destek olacaklarını ifade etti.

11.05.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, annelerin iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirtti.

Annelerin ülkeye ve topluma yararlı fertler yetiştirdiğine değinen Yıldırım, "Peygamber efendimizin, 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadis-i şerifiyle yücelttiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle yol gösteren, ülkemize ve toplumumuza yararlı birer fert olarak yetişmemizde bir kılavuz görevi gören annelerimiz, hayatımız boyunca en büyük destekçimiz olan eşsiz değerlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, annelerin vazgeçilmez değerler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün, dünyayı daha yaşanılabilir hale getiren annelerimize vazgeçilmez olduklarını ve sonsuz sevgimizi göstermek için bir fırsat günüdür. Anneler Günü, affediciliğin ve fedakarlığın pınarı annelerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu, emeklerinin boşa gitmediğini gösterme günüdür. Bizler de bu anlayıştan yola çıkarak ilimizde pek çok projeyle kadınlarımızın, annelerimizin, kişisel, sosyal ve ekonomik bakımdan gelişimlerini destekleyecek çalışmaları hayata geçirdik. Bu çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çünkü gelişen kadının, gelişen toplumun işareti olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını vatan uğruna şehit veren, acılarını yürekten paylaştığımız şehit annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerine her zaman sahip çıkacağımızı, onlara her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulayarak annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir hayat diliyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Anneler Günü, İyilik, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 13:33:28. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement