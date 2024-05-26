Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, saldırıya uğrayan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel\'i ziyaret etti

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 24 Mayıs Cuma günü makam odasında saldırıya uğrayan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ile bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Yıldırım, 2 personeli tarafından makamında darbedilen Beşel'i makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Tonya Kaymakamı Adem Eser'in de katıldığı ziyarette Yıldırım, Beşel'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.