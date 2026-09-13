Trabzon ve çevre illerde iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon ve çevre illerde iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Trabzon ve çevre illerde iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi
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Trabzon, Ordu ve Giresun'da iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Trabzon, Ordu ve Giresun'da iklim değişikliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında Trabzon'da gerçekleştirilen etkinlik, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinlikte vatandaşlara defne fidanı ve bilgilendirici broşür, çocuklara ise oyun, boyama malzemeleri ve satranç takımları dağıtıldı.

Ortahisar Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdür Yardımcısı Ramazan Çun, çocukların iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmalarını amaçladıklarını söyledi.

Çocuk Hakları İl Komitesine üye çocuklar da etkinliğe katılarak, vatandaşlarla iklim değişikliği konusunda görüşmeler yaptı, anket çalışması gerçekleştirdi.

Ordu

Ordu'da da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda COP31 hazırlıkları kapsamında çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgi verildi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, vatandaşlara tohum dağıtıldı.

Türkiye Çocuk Hakları Komitesi Danışma Kurulu Kız Koordinatörü Rukiye Rümeysa Yeniyıldız, gazetecilere, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Konferansın yaklaşık 190 ülkeyi bir araya getireceğini belirten Yeniyıldız, organizasyonun Türkiye'nin iklim diplomasisini dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Yeniyıldız, iklim değişikliğinin çocuk hakları açısından da önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Giresun

Giresun'daki etkinlik ise Güre mevkisindeki plajlar bölgesinde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda çocuklara çevre, doğa ve su israfı konusunda bilgi verildi.

Ekran süresi anketine katılan çocuklar, tohum yapımı, taş boyama, iklim ağacı oluşturma ve dijital farkındalık panosu çalışmalarına katıldı.

Çocuklar ayrıca yerel iklim sorunları, çocuk hakları, çocukların korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında hazırladıkları mesajları çocuk hakları mesaj sandığına bıraktı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon ve çevre illerde iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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