Trabzon ve Giresun'da Denize Giriş Yasağı

Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartları nedeniyle can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 28 Ağustos'ta il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.