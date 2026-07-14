Trabzon ve Rize\'de 15 Temmuz Paneli

Trabzon ve Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu panel gerçekleştirildi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) düzenlenen panel, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da devletin birliğine, milletin geleceğine ve demokrasiye yönelik darbe girişiminde bulunduğunu belirten Çuvalcı, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği direnişle bu girişimi engellediğini ifade etti.

Çuvalcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal ve istikbaline yönelik tehditlere karşı milletin canla başla mücadele ettiğini vurgulayarak, milli iradenin hiçbir güçle yok edilemeyeceğini kaydetti.

Panele konuşmacı olarak katılan Emekli Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı da 15 Temmuz'un milletin demokrasiye sahip çıkışının önemli bir simgesi olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ve milletin kararlılığının darbe girişiminin başarısız olmasında önemli rol oynadığını aktardı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu video gösterildi.

Dursun Ali Erzincanlı'nın şehit Ömer Halisdemir için kaleme aldığı "30 Kuş" adlı şiir de dinletildi.

Rize

Rize'de de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında aynı başlıklı panel düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, 15 Temmuz'un, Türk milletinin demokrasisine, milli iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak adına ortaya koyduğu ulusal bir direniş ve zafer günü olduğunu söyledi.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıktığını dile getiren Yılmaz, kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden toplumun tüm kesimlerinin demokrasiye sahip çıktığını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından üniversite akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Altıner, Doç. Dr. Muhammet Yıldız, Dr. Öğretim Üyeleri Abdulrahman Acer ve Mehmet Ali Mert panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar tarafından 15 Temmuz'un ekonomik, siyasi ve jeopolitik etkileri ele alındı.

Panel, sunumların ardından gerçekleştirilen soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Etkinliklerin devamında üniversitenin sahil rekreasyon alanında 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.