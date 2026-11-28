Trabzon'un Yomra ilçesine 39 bin 538 metrekarelik alanda halk plajı inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşüstü Mahallesi'nde 124 milyon 452 bin lira sözleşme bedeliyle hayata geçirilecek proje kapsamında sahil, vatandaşların kullanımına uygun yeni bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Halk Plajı Projesi için ihale süreci tamamlanıp, yüklenici firmayla da sözleşme imzalanırken plajın 2027 yaz sezonunda hizmete açılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un sahip olduğu sahil şeridiyle önemli bir deniz ve turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Genç, bu potansiyeli vatandaşların en iyi şekilde değerlendirebilmesi için çalışma gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Yomra Kaşüstü'nde hayata geçireceğimiz Halk Plajı Projesi ile 39 bin 538 metrekarelik alanı hemşehrilerimizin kullanımına kazandıracağız. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği, denizin ve sahilin tadını çıkarabileceği modern bir alan oluşturacağız. Şehrimize ve Yomra'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.