Trabzonlu Kadının Ördüğü Bereler Hakkari'deki Jandarma Personeline Ulaştırıldı - Son Dakika
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Trabzonlu Kadının Ördüğü Bereler Hakkari'deki Jandarma Personeline Ulaştırıldı

Trabzonlu Kadının Ördüğü Bereler Hakkari\'deki Jandarma Personeline Ulaştırıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Reyhan Kahveci, Hakkari'de görev yapan askerler için ördüğü 10 bereyi jandarma personeline ulaştırdı. Kahveci'ye desteğinden dolayı teşekkür edildi.

16.02.2024 23:31  Güncelleme: 23:32
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Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Reyhan Kahveci'nin ördüğü bereler, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Maçka ilçesine bağlı Kırantaş Mahallesi'nde ikamet eden Reyhan Kahveci, Hakkari'de görev yapan askerler için 10 bere ördü.

Kahveci'nin gönderdiği el emeği göz nuru bereler, kentte görev yapan jandarma personeline dağıtıldı.

Jandarma personeli, Kahveci'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonlu Kadının Ördüğü Bereler Hakkari'deki Jandarma Personeline Ulaştırıldı - Son Dakika
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