Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Maçı: Süper Lig'de Kritik Randevu

Süper Lig'in 29. haftasında, Trabzonspor, Akdeniz ekibi Corendon Alanyaspor'un konuğu oluyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı alınan tarihi zaferin ardından, Trabzonspor bu moralle Alanya Oba Stadı'nda hata yapmadan zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Joao Pereira ile Fatih Tekke'nin taktik savaşına sahne olacak mücadelede, Trabzonspor derbi kahramanlarıyla sahada gövde gösterisi yapmaya hazırlanırken, Alanyaspor evinde dirençli bir futbol sergileyerek Fırtına'yı durdurmayı hedefliyor.

Maç, 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Merkez hakem Mehmet Türkmen olacak, VAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Alanyaspor 8, Trabzonspor 6 galibiyet aldı, 5 maç berabere bitti. Alanya'da oynanan 9 maçta ev sahibi 5 galibiyet elde ederken, Trabzonspor 2 kez kazandı. Trabzonspor, deplasmanda son 3 maçta Alanyaspor'a karşı galip gelemedi ve bu seriyi kırmayı amaçlıyor.