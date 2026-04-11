Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Maçı: Süper Lig'de Kritik Randevu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Galatasaray zaferinin ardından Alanya'da hata yapmak istemiyor. Maç, 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 29. haftasında, Trabzonspor, Akdeniz ekibi Corendon Alanyaspor'un konuğu oluyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı alınan tarihi zaferin ardından, Trabzonspor bu moralle Alanya Oba Stadı'nda hata yapmadan zirve yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Joao Pereira ile Fatih Tekke'nin taktik savaşına sahne olacak mücadelede, Trabzonspor derbi kahramanlarıyla sahada gövde gösterisi yapmaya hazırlanırken, Alanyaspor evinde dirençli bir futbol sergileyerek Fırtına'yı durdurmayı hedefliyor.

Maç, 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Merkez hakem Mehmet Türkmen olacak, VAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Alanyaspor 8, Trabzonspor 6 galibiyet aldı, 5 maç berabere bitti. Alanya'da oynanan 9 maçta ev sahibi 5 galibiyet elde ederken, Trabzonspor 2 kez kazandı. Trabzonspor, deplasmanda son 3 maçta Alanyaspor'a karşı galip gelemedi ve bu seriyi kırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Trabzonspor, Alanyaspor, Cumartesi, Alanya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:50:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.