Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Açıklamalar: Onuralp, Ceza ve Transfer

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Onuralp Çakıroğlu ile yaşanan gerginlik için, 'Onuralp temiz düzgün bir kardeşimiz, başkan olarak sonuna kadar yanındayım' diyerek destek verdi. Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk'e yönelik açıklamaları ciddiye almadıklarını belirtti ve 'Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı, yaptıkları karşısında tepki aldılar' ifadelerini kullandı.

Maç sonrası verilen tribün kapatma cezalarına tepki gösteren Doğan, '33 bin küsür taraftarımıza ceza verilmiş, bu ayıp' dedi ve TFF'ye itiraz edeceklerini söyledi. Ayrıca, Galatasaraylı yöneticilerin maç sırasındaki davranışlarına rağmen raporlarda yer almadığını, kayıtları aldıklarını ve adaletsiz bir karar olduğunu vurguladı. 'Trabzonspor ile oynamak ateşle oynamaktır' diyerek uyarılarda bulundu.

2026 Dünya Kupası'na Türk hakem çağrılmamasını 'Türk hakemliği için kayıp ve ayıp' olarak nitelendiren Doğan, transfer konusunda da açıklama yaptı. '7-8 oyuncumuza çok ciddi teklifler var, hepsini verme durumumuz yok' diyerek, eksikleri gidermek için transfer yapacaklarını ve scout ekibinin hazır olduğunu belirtti.