Trabzonspor'dan Son Dakika Galibiyeti

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(ANKARA)-Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Trabzonspor son dakikada bulduğu golle 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda saat 16: 00 da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Trabzonspor sahasında edin Visca'nın 90 artı 1. dakikada attı golle RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.