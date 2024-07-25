Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Trezeguet'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda Cihan Çanak'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Rövanş maçı 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

25.07.2024 21:55
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(ANKARA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk oldu. Mücadeleyi bordo mavili ekip 2-0 kazanarak tur için avantaj elde etti.

Mücadelenin ilk yarısı Trezeguet'in 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Bordo mavililerin yeni transferi Cihan Çanak 90+1'de skoru belirledi ve Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Rövanş 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Tarabzonspor, turu geçmesi halinde Wisla Krakow- Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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