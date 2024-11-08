Trabzonspor, sahaya giren köpeği sahiplenerek yeni bir yuva verdi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sahaya giren köpeği, Trabzonspor Kulübü sahiplendi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan Trabzon Yaşam Platformu gönüllüleri, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya giren köpeği Trabzonspor Kulübüne sahiplendirdi.

Köpeğin sahiplendirilmesinin ardından Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, belediyeye ait Küçük Dostlar Kliniği'nde bir araya geldi.

Kaya, "Sahiplenmelerle sokak köpeği sorununun çok insani ve vicdani bir şekilde çözüleceğini" belirterek, "Duyarlılıklarından dolayı Trabzonspor'umuzun değerli yöneticilerine, başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok anlamlı, çok güzel bir işe imza atmış oldular." ifadesini kullandı.

Derviş Köz de şunları kaydetti:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ismi 'Zibidi' olan bu köpek sahaya girdi. Biz de sahada son anda fark ettik. Sahada tur attı, koştu. Başkanımız Ertuğrul Doğan da köpeğin neden sahada dolandığını sordu. Sonra belediyemizden bilgi aldık, biz sahiplenelim istedik. Başkanımızın da talimatı doğrultusunda bu köpeği sahiplendik. Köpeğimize yeni bir yuva yaptık, şimdi yuvasına götüreceğiz."

"Fırtına" ismi verilen köpeğe Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park Stadyumu'nun bahçesindeki kulübede bakılacak.