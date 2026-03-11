Trabzonspor'un Orhan Kaynak'ı Kalp Krizinden Vefat Etti

(TRABZON) - Trabzonspor'un Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." denildi.