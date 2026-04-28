Trafik Cezaları Artınca Kazalar Azaldı: Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 16 Düşüş

Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler sonrası cezalar artarken kazalarda azalma gözlemlendi. Yılın ilk dört ayında trafik kazası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azaldı.

26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle trafik cezaları artırıldı ve yeni ceza maddeleri eklendi. 27 Şubat - 16 Nisan arasında makas atmada yüzde 92,6, dur ihtarına uymamada yüzde 65,3, hız ihlalinde yüzde 37,9, ehliyetsiz araç kullanmada yüzde 30,3, cep telefonu ihlalinde yüzde 26,6 ve kırmızı ışık ihlalinde yüzde 9,9 azalma yaşandı.

Yeni cezalar arasında hız sınırını aşanlara 2 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, alkollü araç kullananlara 25 bin lira, uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 150 bin lira ceza yer alıyor. Trafikte saldırı amacıyla araç takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün, araçlar 30 gün trafikten menedilecek.

Kırmızı ışık ihlalinde ilk seferde 1000 lira, tekrarında artan cezalar; seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin lira; ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlere 46 bin lira ceza kesilecek. Ölümlü veya yaralanmalı kazada olay yerinden ayrılanlara 1-3 yıl hapis cezası verilecek.