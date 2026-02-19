Trafik Dedektifleri Eğitimi - Son Dakika
Trafik Dedektifleri Eğitimi
19.02.2026 14:22
Çorum'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Çorum Merkez Kınık Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimde öğrencilere trafikle ilgili temel tanımlar, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli oyun alanları, araçta ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile güvenli bisiklet kullanımı konularında bilgi aktarıldı.

62 öğrencinin katıldığı eğitimin sonunda öğrencilere hikaye kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA

