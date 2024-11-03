Trafik Denetiminde 527 Bin İşlem - Son Dakika
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Trafik Denetiminde 527 Bin İşlem

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İçişleri Bakanı, 24-31 Ekim'de 3 milyon 8 bin araç denetlendi, 527 bin araca işlem yapıldı.

03.11.2024 09:52
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde yapılan denetimler sonucunda 24-31 Ekim günleri arasında 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini ve 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 24-31 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini duyurdu. Buna göre 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı. Öte yandan 678 bin kişiye de emniyet kemeri cezası kesildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim."

Kaynak: ANKA

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