Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza

Bursa'da, trafik polislerinin denetiminde yakalanan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Barış A., "Ehliyetimi dün almıştım. Galiba beni dolandırdılar" dedi. Otomobili otoparka çekilen sürücüye, 25 bin lira ceza yazıldı.
Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yaparken şüphe üzerine 16 LCD 96 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilden inen sürücü polis ekiplerine, "Ehliyetimi dün almıştım, galiba beni dolandırdılar" dedi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Barış A.'ya 25 bin lira ceza uygulandı.
Otomobilinin çekileceğini duyan Barış A., bu kez de ekiplere, "Ayağınızın altına paspas olayım arabayı çekmeyin" ifadelerini kullandı. Otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.
