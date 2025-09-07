Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza

Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza
07.09.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü, ceza almasının ardından dolandırıldığını iddia etti.

Bursa'da, trafik polislerinin denetiminde yakalanan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Barış A., "Ehliyetimi dün almıştım. Galiba beni dolandırdılar" dedi. Otomobili otoparka çekilen sürücüye, 25 bin lira ceza yazıldı.

Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yaparken şüphe üzerine 16 LCD 96 plakalı otomobili durdurdu.

SAVUNMASI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Otomobilden inen sürücü polis ekiplerine, "Ehliyetimi dün almıştım, galiba beni dolandırdılar" dedi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Barış A.'ya 25 bin lira ceza uygulandı.

"AYAĞINIZ ALTINA PASPAS OLAYIM"

Otomobilinin çekileceğini duyan Barış A., bu kez de ekiplere, "Ayağınızın altına paspas olayım arabayı çekmeyin" ifadelerini kullandı. Otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri’den hamileyim Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim
Herkes ekran başına Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
Melis Sezen’den Venedik’te transparan rüzgarı Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı
Komşusu şikayet eden yandı Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

19:37
Ali Koç, ’’Yeniden seçilirsek başları ezilecek’’ diyerek ilk icraatini açıkladı
Ali Koç, ''Yeniden seçilirsek başları ezilecek'' diyerek ilk icraatini açıkladı
19:10
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
19:09
Meydan savaşı çıktı Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar
Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar
18:37
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise’den olay pozlar
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise'den olay pozlar
17:54
Kiracı dehşeti Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı linçten son anda kurtuldu
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu
17:35
Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2025 19:41:22. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücüye 25 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.