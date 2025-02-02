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Trafik Denetimlerinde Rekor Sayı

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Bakan Yerlikaya, Ocak ayında 424 bin denetim yapıldığını, 135 bin araca işlem uygulandığını belirtti.

02.02.2025 09:25
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 30 gününde emniyet ve jandarma ekiplerince, ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili 424 bin 968 adet denetim yapıldığını, 135 bin 140 adet araca veya sürücüye işlem uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk 30 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce, 'Kamyon, Çekici ve Tanker' cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplam 424 bin 968 adet denetim, 135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı. Kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçlar, tüm araçların yalnızca yüzde 3,2'sini oluşturmasına rağmen, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8'ine bu araçlar karıştı. Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz."

Trafik ekipleri bir haftada 498 bin 104 araca/sürücüye ceza kesti

Emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Yerlikaya, Türkiye genelindeki denetimlerde, 23-30 Ocak'ta 3 milyon 277 bin 604 aracın denetlendiğini, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 498 bin 104 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Yerlikaya, "Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmezdir. Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır. Lütfen, trafik kurallarına uyalım! Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

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