Trafik Ekiplerine Pastalı Sürpriz Kutlama

Kaza ihbarıyla çağrılan trafik ekiplerine pastalı, meşaleli sürpriz kutlama

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler ve minibüsçüler trafik ekiplerinin haftasını sürpriz bir etkinlikle kutladı. Kaza anonsuyla Kocahasanlı Anadolu Lisesine gelen ekipler meşaleler ve alkışlarla karşılandı, ardından kutlama pastası kesildi.

Öğrenciler ve servis şoförleri, emniyet ve jandarma ile görüşerek trafik ekiplerine bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine polis ve jandarma trafik ekipleri, kurumlar tarafından kaza anonsuyla okul önüne gönderildi. Öğrenciler, öğretmenler ve minibüsçüler bölgeye intikal eden trafik ekiplerini meşaleler eşliğinde alkışlarla karşıladı. Etkinlikte hep birlikte kutlama pastası da kesildi.

Trafik ekipleri kutlamada bir araya gelen öğrenci ve minibüsçülerden oluşan topluluğa, kask kullanımı, emniyet kemeri başta olmak üzere bilgiler verdi.

Minibüsçülerden İlyas Kıl, "Trafik ekiplerinin trafik haftasını kutlamak için öğrenci arkadaşlarımızla beraber, Kocahasanlı Minibüsçüleri olarak gönüllerini şen etmek için, ikramda bulunmak, sürpriz yapmak için böyle bir program düşündük. Normalde onlar bizi düşünüyor. Trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Şuan ki trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğundan dolayı aşırı bir kalabalık var ilçemizde. Onlar bizim için çalışıyorlar. Bir gün de olsa, yarım saat, 1 saatte olsa biz de onlar için bir uğraş verelim dedik. Böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Öğrencilerden Zehra Şahin ise "Her zaman onları gönülden seviyoruz. Çünkü her zaman bizler için hizmet ediyorlar. Bizleri her daim koruyorlar. Bende açıkçası heyecanlıyım. İleride de bu mesleğe sahip olmayı çok istiyorum. Onların bir meslektaşı olmayı çok istiyorum" diye konuştu.