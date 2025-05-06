Trafik Güvenliği İçin Kask Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Güvenliği İçin Kask Uyarısı

Trafik Güvenliği İçin Kask Uyarısı

Motosiklet kazasından kurtulan Serhat Güneş, kask ve ekipmanın önemini vurguladı.

06.05.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da, motosiklet kazasından yaralı kurtulan Serhat Güneş, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, kask ve koruyucu ekipmanın hayati önemine dikkati çekti.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Soytürk, "2023-2024 yılında yaklaşık 6 bin 600 kişi trafik kazasında vefat etmiş. 2024'te terörden vefat eden sayımız 6. Trafik kazalarında 6 bin 600 yurttaşımızın vefat etmesi korkunç bir olay. Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri, kurallara uyma, kask konusunda çok dikkatli. Kurallara uyan bütün sürücülere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da trafik ekiplerinin sürekli sahada olduğunu dile getirdi.

"Yılın Motosiklet Sürücüsü" seçilen Serhat Güneş ise geçen yıl geçirdiği kazadan yaralı kurtulduğunu anlattı.

Kamyonetin çarpması sonucu aracın altında 60 metre sürüklendiğini belirten Güneş, "Kask ve ekipmanlarım olmasa bugün belki de aranızda olmayacaktım. Kazada hayatını kaybedenler gibi bir sayıdan ibaret olacaktım. Ekipmanlarımın tam olmasından dolayı kazadan yaralı kurtuldum. Bazı motosiklet sürücüleri kasklarını koluna takabiliyor. Sürücüler, kasksız, ekipmansız asla motosiklete binmesin." ifadelerini kullandı.

Kadın sürücü "Yılın Şoförü" seçildi

"Yılın Şoförü" seçilen Şenay Kenar ise 7 yıldır şoförlük yaptığını söyledi.

Halk otobüsü kullandığını ifade eden Kenar, "Bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Çocukları seviyorum, kızları, öğrencileri kendi evladım gibi görüyorum her zaman. İnsanları bir yerlere taşımak, ulaştırmak çok güzel." diye konuştu.

Programda, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yapılan trafik uygulamaları, motosiklet denetimleri ile yaşanan kazalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Program sonunda, Güneş ile Kenar'a plaketleri verildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Sağlık, trafik, Güncel, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Güvenliği İçin Kask Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:58:59. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Güvenliği İçin Kask Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.