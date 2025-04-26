Trafik İşaretlerine Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bölgede yarın da emniyet şeridi ve sağ şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışına orta ve sol şeritlerden kontrollü izin verilecek.

Kırıkkale- Konya yolunun Bahşili-Karakeçili- Kulu ayrımı 28-33. kilometrelerinde toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Maden- Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde (Maden şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Şavşat yolu, 27-28. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak.

Soma-Savaştepe yolunun 42-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mardin- Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.