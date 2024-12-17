Trafik Kavgasında Ölüm: Cinayet Şüphelisi ve Kaçmaya Yardımcı Arkadaş Gözaltında - Son Dakika
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Trafik Kavgasında Ölüm: Cinayet Şüphelisi ve Kaçmaya Yardımcı Arkadaş Gözaltında

Trafik Kavgasında Ölüm: Cinayet Şüphelisi ve Kaçmaya Yardımcı Arkadaş Gözaltında

Üniversite öğrencisi Eren Peker'in trafikte yol verme kavgasında öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisi Muzaffer T. yakalandı. Muzaffer T.'nin kaçmasına yardım eden Mikail K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişinde birçok suç bulunuyor.

17.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:12
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Taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker'in (20), trafikte 'yol verme' kavgasında öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisi Muzaffer T.'nin (27) kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen arkadaşı Mikail K. de (19) soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Muzaffer T.'nin olayın ardından yurt dışına kaçma planları yaptığı ancak kaçamadan yakalandığı öğrenildi. 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' gibi 12 suçtan kaydı bulunan Muzaffer T.'nin en son geçen mart ayında alkollü araç kullanırken, 'Dur' ihtarına uymayıp takip sırasında bir polis ekibinin aracına çarptığı ve yakalandıktan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra da 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu malına zarar verme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi.

Muzaffer T., sürücü arkadaşı Muammer B. (34) ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. (36) ve Mikail K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Kavgasında Ölüm: Cinayet Şüphelisi ve Kaçmaya Yardımcı Arkadaş Gözaltında - Son Dakika

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