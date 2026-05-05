Trafik Kazaları %17,8 Düştü

(ANKARA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2026'nın ilk 4 ayında ölümlü trafik kazalarının oranının yüzde 17,8 düştüğünü, denetlenen araç sayısının ise yüzde 6,6 arttığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 3-9 Mayıs Trafik Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 1 Ocak - 30 Nisan tarihlerine dair denetim ve kaza oranlarını paylaşan Çelik, ölümlü kaza oranının yüzde 17,8, günlük ortalama can kaybı oranının yüzde 10 azaldığını, denetlenen araç sayısının yüzde 6,6 arttığını ve işlem yapılan araç sayısının yüzde 14,1 azaldığını açıkladı.

"Hedefimiz sıfır can kaybı"

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 17,8 daha az ölümlü kaza. Yüzde 10 daha az can kaybı. Kayıplarımız azalıyor… Bu iyi haber ama yollarda hala eksilen hayatlar, yarım kalan hikayeler var. Hedefimiz sıfır can kaybı… Gayretimiz de bu yönde. Trafikte yaya, sürücü ya da yolcu olarak farklı rollerde olsak da hepimiz aynı hayatı paylaşıyoruz. Yolda üstünlük değil, sorumluluk esastır. İyi sürücü kurallara uyan, çevresine saygı gösterendir. Trafik Haftası vesilesiyle saygının, sabrın ve kurallara uymanın hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Kazasız, belasız yolculuklar dilerim."