Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Uğurlandı

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Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Hacılar ilçesine getirilen Mahzemin İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Hasan Kale için öğle vakti Hacılar Camii Kebir'de cenaze namazı kılındı.

Öğretmenin cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Kale'nin yakınları ve mesai arkadaşları ile Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri- Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda dün, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu öğretmen Hasan Kale kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da hastanede yaşamını yitirmişti.