Trafik Kazasında Ölüme Darp: Müebbet Talebi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Kazasında Ölüme Darp: Müebbet Talebi

29.03.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bir trafik kazası sonrası çıkan kavgada sürücü darbedilerek öldürüldü, müebbet hapis talebi.

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle diğer araç sürücüsü hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Kasım 2025'te Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi sahil yolu Karakoç kavşağında Abdullah Coşkun (68) yönetimindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil ile şüpheli İ.İ. idaresindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil arasında gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Şüphelinin çıkan tartışmanın ardından Coşkun'u darbettiği, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Müşteki beyanları, tanık ifadeleri ve doktor raporlarına yer verilen iddianamede, şüphelinin alınan savunmasında, sporla uğraştığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırma neticesinde "karate" lisansının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

"Tıbben illiyet bağı bulunduğu mütalaa edildi"

İddianamede, tartışma ve darp olayının stresinin tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelmiş olduğu vurgulanarak, şu tespitlere yer verildi:

"Dosya içeriğinde mevcut İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 26 Şubat 2026 tarihli kararında kişide tespit edilen travmatik değişimlerin kişinin yaşamını tehlikeye sokabilecek nitelikte olduğu, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün maruz kaldığı trafik kazası olayı sonrası tartışma olayı ve darp olayının stresinin tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelmiş olduğu, maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile kişinin ölümü arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu mütalaa edildiği, incelenen evrakın tetkikinden anlaşılmıştır."

İddianame, Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Nisan'da görülecek.

Olayın geçmişi

Giresun'un Keşap ilçesinde İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Giresun, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:29:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.