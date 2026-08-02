Trafik Kazasında Saldırı Ceza Getirdi - Son Dakika
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Trafik Kazasında Saldırı Ceza Getirdi

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Erzurum'da kaza sonrası sürücüye 180 bin lira ceza ve ehliyete iki ay men uygulandı.

Erzurum'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası diğer sürücüyü darbederek yaralayan sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

A.F.A. idaresindeki 25 ADR 555 plakalı otomobil, Tortum Yolu Caddesi'nde Ö.F.Y'nin kullandığı 25 AFH 293 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası Ö.F.Y. aracından inerek A.F.A'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen S.Y, P.Y. ve İ.D. ile darbedilen sürücü A.F.A. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücü Ö.F.Y'ye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira ceza kesti.

Ayrıca Ö.F.Y'nin ehliyetine iki ay el konuldu, otomobili 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Saldırı Ceza Getirdi - Son Dakika

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