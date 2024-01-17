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Trafik kazasında yaralanan marangoz yeniden konuşmaya ve çalışmaya başladı - Son Dakika
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Trafik kazasında yaralanan marangoz yeniden konuşmaya ve çalışmaya başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir trafik kazasında ağır yaralanan ve konuşma ile yürüme yetisini kaybeden marangoz, bir yıldan fazla süren tedavisinin ardından yeniden konuşmaya, yürümeye ve atölyesinde çalışmaya başladı. Kazadan sonra yaşama umudunu hiç kaybetmeyen marangoz, doktorların ve ailesinin desteğiyle iyileşti ve eski işine geri döndü. Şu anda atölyesinde sıradan marangoz işçiliğinin yanı sıra farklı türde el işçiliği eserlerini üretmeye devam ediyor.

Trafik kazasında yaralanan marangoz yeniden konuşmaya ve çalışmaya başladı
17.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağır yaralandığı trafik kazasında konuşma ve yürüme yetisini kaybeden marangoz, bir yıldan fazla süren tedavisinin ardından yeniden konuşmaya, yürümeye ve atölyesinde çalışmaya başladı.

İlçenin Ortakent Mahallesi'nde doğup büyüyen ve çocuk yaşlardan bu yana marangozluk işiyle uğraşan 50 yaşındaki Mehmet Deniz, 2022 Eylül'de Yalıçiftlik Mahallesi'nde kullandığı motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından beyin kanaması geçiren, sağ kolu ters dönen konuşup yürüyemeyen Deniz, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Yaşadığı ağır travmaya rağmen yaşama umudunu hiç kaybetmeyen Bodrumlu marangoz, doktorların ve ailesinin de desteğiyle yaklaşık bir yıllık sürecin ardından yeniden konuşmaya ve yürümeye başladı.

Arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı marangoz atölyesinde yeniden işinin başına dönen Deniz, hep yaptığı gibi sıradan marangoz işçiliğinin yanı sıra tamamı ahşap olmak üzere kano, zıpkın, gözlük, tren, tekne gibi farklı türde el işçiliği eserlerini üretmeye devam ediyor.

Deniz'in son eserlerinden Taş Devri çizgi filmindeki meşhur araba, atölyeye gelenler tarafından büyük ilgi görüyor.

"Kazada ölmüş olsaydım şu anda bir yıldan fazladır hayatta değildim"

İki çocuk babası Mehmet Deniz, AA muhabirine, 40 yıldan fazla süredir çok sevdiği marangozluğu yaptığını söyledi.

"Kazada ölmüş olsaydım şu anda bir yıldan fazla süredir hayatta değildim." diyen Deniz, şöyle konuştu:

"Kazadan sonra 15 gün yoğun bakımda, komada yattım. Hiç konuşamıyor ve yürüyemiyordum. Sağlığıma bir yıllık süren tedavilerin ardından kavuşabildim. Hatta doktorlar benden ümidi kesmişler, 'Her şeye hazırlıklı olun.' demişler. Eşim bunu duyunca çok üzülmüş. Doktorların sayesinde yeniden ayaktayım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine marangoz olurdum." dedi.

"Allah'ım bana ikinci bir hayat verdi." ifadesini kullanan Deniz, sıradışı eserler üretmeyi çok sevdiğini dile getirdi. Deniz, insanları trafikte daha yavaş ve dikkatli araç kullanmaya davet etti.

Mehmet Deniz'in aynı atölyede zaman zaman birlikte çalıştığı çocukluk arkadaşı Erdem Gülteş de arkadaşını çok sevdiğini, Allah'ın onu yeniden kendilerine bağışladığını ifade etti.

Deniz'in çok zor günler geçirdiğini anlatan Gülteş, "Çok şükür çocuklarının, işinin başında. Kendisi sevgi dolu bir insandır. Aile, iş ve arkadaş sevgisi onu yeniden hayata bağladı diye düşünüyorum. Kendisi her gün işinin başında. Ben de ustayım ama o çok daha sabırlı bir usta. Mehmet üretmeyi çok seviyor. Bunu yaptığı sürece hayata hep bağlı kalır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Mehmet Deniz, Bodrum, Eylül, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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