Trafik kurallarına uymamanın sonucu uygulamalı olarak gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik kurallarına uymamanın sonucu uygulamalı olarak gösterildi

Samsun'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında yapılan etkinlikte trafik kurallarına uymanın önemi, uygulamalı olarak vatandaşlara gösterildi. Etkinlikte, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımı gibi hayati önem taşıyan kurallar vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi. Trafikte kurallara uymanın hem kendi hem de başkaları için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

08.05.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kurallarına uymamanın sonucu uygulamalı olarak gösterildi

SAMSUN - Samsun'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında yapılan etkinlikte trafik kurallarına uymanın önemi, uygulamalı olarak vatandaşlara gösterildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 170'nci maddesine göre, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacı ile her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Trafik Haftası nedeniyle Saathane Meydanı'nda kurulan alanda polis ve jandarma ekiplerince çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımı sonuçları gibi hayati önem taşıyan kurallar vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi. Sarhoş gözlüğü ile topa vurmaya çalışanlar ile emniyet kemersiz sürüş yapan kişilerin araç içerisinde takla atması dikkat çekti.

"Trafikte alınan tüm tedbirler doğru ve güvenli sürüş için"

Trafikte kuralla uymanın hem kendi hem de başkaları için hayati önem taşıdığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'umuzda hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de gençlerimizle birlikte il genelinde trafik güvenliği konusunda bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya geldik. Hep beraber trafikte güvenli sürüşün önemini kavradık. Yayalara öncelik verilmesi gerektiğini he beraber müşahede ettik. Emniyet kemeri takmanın hayatı kurtardığını uygulamalı olarak gördük. Buradaki etkinliklerde trafikte sürüş halindeyken cep telefonu kullanılmamasını gerektiğini de gördük. Ayrıca hız sınırlarına uyuyoruz. Trafikte alınan tüm önlemler can güvenliğimiz için. Doğru ve güvenli sürüş için alınmış tedbirler. Trafik Haftası'nı kutluyor, kazasız, belasız hayırlı sürüşler temenni ediyorum" dedi.

Etkinlikte hazırlanan uygulamalara katılan vatandaşlar ise daha önceden emniyet kemeri takmamanın kaza anında bu kadar vahim sonuçlar doğuracağını bilmediklerini ve bundan sonra arabaya binerken mutlaka emniyet kemeri takacaklarını, takmayanları da uyaracaklarını söylediler.

Programda trafik emniyet personeli ile trafik jandarma personeline başarı belgesi verildi. Gün boyu süren etkinliklere ayrıca İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Haftası, trafik, Samsun, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kurallarına uymamanın sonucu uygulamalı olarak gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik kurallarına uymamanın sonucu uygulamalı olarak gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement