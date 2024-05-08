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Trafik kurallarına uymamanın sonucu uygulamalı olarak gösterildi

SAMSUN - Samsun'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında yapılan etkinlikte trafik kurallarına uymanın önemi, uygulamalı olarak vatandaşlara gösterildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 170'nci maddesine göre, trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacı ile her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Trafik Haftası nedeniyle Saathane Meydanı'nda kurulan alanda polis ve jandarma ekiplerince çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanımı sonuçları gibi hayati önem taşıyan kurallar vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi. Sarhoş gözlüğü ile topa vurmaya çalışanlar ile emniyet kemersiz sürüş yapan kişilerin araç içerisinde takla atması dikkat çekti.

"Trafikte alınan tüm tedbirler doğru ve güvenli sürüş için"

Trafikte kuralla uymanın hem kendi hem de başkaları için hayati önem taşıdığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'umuzda hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de gençlerimizle birlikte il genelinde trafik güvenliği konusunda bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya geldik. Hep beraber trafikte güvenli sürüşün önemini kavradık. Yayalara öncelik verilmesi gerektiğini he beraber müşahede ettik. Emniyet kemeri takmanın hayatı kurtardığını uygulamalı olarak gördük. Buradaki etkinliklerde trafikte sürüş halindeyken cep telefonu kullanılmamasını gerektiğini de gördük. Ayrıca hız sınırlarına uyuyoruz. Trafikte alınan tüm önlemler can güvenliğimiz için. Doğru ve güvenli sürüş için alınmış tedbirler. Trafik Haftası'nı kutluyor, kazasız, belasız hayırlı sürüşler temenni ediyorum" dedi.

Etkinlikte hazırlanan uygulamalara katılan vatandaşlar ise daha önceden emniyet kemeri takmamanın kaza anında bu kadar vahim sonuçlar doğuracağını bilmediklerini ve bundan sonra arabaya binerken mutlaka emniyet kemeri takacaklarını, takmayanları da uyaracaklarını söylediler.

Programda trafik emniyet personeli ile trafik jandarma personeline başarı belgesi verildi. Gün boyu süren etkinliklere ayrıca İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.