Trafik Polisi ve Yaya Arasındaki Anlamlı An

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde trafik polisi, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaya, kendisine yardım eden trafik polisini yanaklarından öpüp teşekkür etti. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Genç ilçesinde trafik akışının yoğun olduğu noktada görev yapan trafik polisi, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı fark ederek yanına gitti. Polis memuru, trafiği yavaşlattıktan sonra yayanın koluna girerek karşı kaldırıma kadar eşlik etti. Yayanın karşıya geçtikten sonra polis memuruna sarılıp yanaklarından öperek teşekkür ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.