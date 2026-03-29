Trafik Polisi Yaralayan Sürücüye Hızlı Yargılama
Trafik Polisi Yaralayan Sürücüye Hızlı Yargılama

29.03.2026 13:45
Çerkezköy'de trafik polisini yaralayan sürücü 4 günde tutuklandı ve mahkum edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik polisini yaralayan sürücü hakkında yürütülen adli süreç, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun "Sıfır Gecikmeli Yargı" anlayışı kapsamında 4 günde tamamlandı.

Tekirdağ'da 23 Mart'ta yaşanan olayda, trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, görevli polis memuruna çarparak yaralanmasına ve görev ekipmanının zarar görmesine neden oldu.

Olayın ardından yakalanan şüpheli, aynı gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 Mart'ta iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından dosya kısa sürede yargılama aşamasına geçti.

Çerkezköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 27 Mart'ta görülen duruşmada sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Böylece olay tarihi ile karar tarihi arasında geçen sürede dosya 4 günde sonuçlandırılmış oldu.

Kaynak: AA

