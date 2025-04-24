Trafik Polisini Sürükleyen Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Trafik Polisini Sürükleyen Sürücü Tutuklandı

İzmir Buca'da trafik polisini aracın kaputunda sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı.

24.04.2025 23:16
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İzmir'in Buca ilçesinde, trafik uygulamasından kaçmaya çalışırken trafik polisini aracın kaputunda sürükleyerek yaralayan sürücü tutuklandı.

Menderes Caddesi Heykel Meydanı'nda dün akşam uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ş.S. (19) idaresindeki 35 BSH 971 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Evrak istenmesi üzerine sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

"Dur" ikazına rağmen aracını hareket ettiren Ş.S, trafik polisini kaputun üzerinde sürükledi.

Ekiplerin kovalamacası sonucu şüpheli, 130 Sokak'ta aracını durdurup yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan kontrollerde Ş.S'nin 1,22 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulan ve idari para cezası uygulanan sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, ekiplerin trafik uygulaması sırasında hafif ticari aracı durdurması, daha sonra aracın hareket etmesi ve trafik polisinin kaputun üzerinde sürüklenmesi yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Polisini Sürükleyen Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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