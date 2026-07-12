Trafik Tartışması 80 Bin TL Bağışla Çözüldü - Son Dakika
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Trafik Tartışması 80 Bin TL Bağışla Çözüldü

12.07.2026 11:17
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Ankara'da bir sürücü, trafik kazasında zarar verdiği için Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağışta bulundu.

Ankara'da bir kişi, trafik tartışmasında aracına çarpıp zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu sürücüyle, Mehmetçik Vakfına 80 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

Soruşturma dosyasına göre, Çankaya ilçesindeki Yaşamkent Mahallesi 3061. Cadde üzerinde seyreden araç sürücüleri Harun A. (66) ile Mehmet H. (35) arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet H, Harun A'nın aracına çarparak zarar verdi ve olay yerinden ayrıldı.

Ankara Adliyesi'ne giderek şikayetçi olan Harun A, olay anını gösteren araç kamerası görüntülerini de sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatılan Mehmet H, ifadesinde, Harun A'nın aracından kurtulmak için manevra yaptığı sırada araçların çarpıştığını öne sürdü.

Kamera kaydında yapılan incelemede, şüphelinin aracını, Harun A'nın yönetimindeki otomobilin önüne kırarak çarptığı tespit edildi.

Bağış şartını yerine getirince dava açılmadı

Söz konusu suçun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Dosya için görevlendirilen uzlaştırmacı, taraflar arasında barışçıl çözüm sağlamak amacıyla görüşmelere başladı.

Müşteki Harun A, Mehmetçik Vakfına 80 bin lira bağış yapılması halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Talebi kabul eden Mehmet H'nin vakfa bağış yapması üzerine dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Tartışması 80 Bin TL Bağışla Çözüldü - Son Dakika

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