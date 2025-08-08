Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişinin aracına çekiçle zarar veren şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde A.K. idaresindeki 59 S 9104 plakalı servis minibüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Ç.Y. yol verme yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ç.Y. çekiçle A.K'nin aracının aynasını kırarak, olay yerinde uzaklaştı.
A.K'nin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ç.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Trafik Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?