Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Şoförüyle Tartışan Muhammet P. Tutuklandı

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ANKARA'da trafikte şoförüyle tartıştığı EGO otobüsünün önünü keserek, çekiç ve levyeyle aracın camlarını kıran Muhammet P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü Muhammet P., henüz belirlenemeyen bir nedenle trafikte EGO otobüsü şoförü Ergün A. ile tartıştı. Ardından Muhammet P., içinde yolcuların olduğu 06 DU 8308 plakalı EGO otobüsünün önünü keserek, aracın camlarını çekiç ve levyeyle kırdı. Olayda yaralanan olmazken saldırı anı yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet P., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Umutcan ÖREN- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,