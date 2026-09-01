Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli gitmeleri ve işaretlere uymaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 179-188. kilometrelerde trafik işaretlemesi yapılıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerindeki altgeçit yenileme çalışması dolayısıyla Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerindeki bordür çalışmaları dolayısıyla muhtelif kesimlerde şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 50. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin her iki tüpünde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin kontrollü seyretmeleri gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?