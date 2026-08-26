Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kontrollü Geçiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kontrollü Geçiş

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında devam eden yapım ve onarımlar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşaklarındaki Hasdal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platformdan, gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilen rampalarla sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde bazı kesimlerdeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 31 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerinde bordür çalışması dolayısıyla muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük devlet yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kontrollü Geçiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Sır gibi olay Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu
Dünyada bir ilk Şanlıurfa’da tarihi baştan yazacak keşif Dünyada bir ilk! Şanlıurfa'da tarihi baştan yazacak keşif
Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı Esnafa kan kusturan şüpheliler yaka paça yakalandı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

09:07
8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
09:00
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
08:55
Süper maçlar oynandı İşte Şampiyonlar Ligi’ne yükselen 3 takım
Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
08:25
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e cinayetten soruşturma
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma
08:11
Kim Milyoner olmak İster’den Şampiyonlar Ligi’ne Dünya bu olayı konuşuyor
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
07:39
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi İndirim geliyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 09:11:51. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kontrollü Geçiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement