Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Babaeski kavşakları 68-71. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Adana- Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Afyonkarahisar- İzmir devlet yolunun 39. kilometresinde Karahisar Üst Geçit Köprüsü'ndeki (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.
Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Yusufeli-İspir yolunun 13-30. kilometrelerindeki 15 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri temizlik çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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