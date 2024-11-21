Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Çeşitli otoyol ve devlet yollarındaki bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

21.11.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Babaeski kavşakları 68-71. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Adana- Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Afyonkarahisar- İzmir devlet yolunun 39. kilometresinde Karahisar Üst Geçit Köprüsü'ndeki (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Yusufeli-İspir yolunun 13-30. kilometrelerindeki 15 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri temizlik çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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