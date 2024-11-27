Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları ve Uygulamalar - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları ve Uygulamalar

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

27.11.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki köprü çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nda Serbest Bölge-Erzin kavşakları ile Gözeneler Kavşağı civarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun 192-193. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Uşak- Denizli yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım ve Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerindeki gizli buzlanma sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolundaki Değirmendere-7 Köprüsü'nde derz onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü 22-24. kilometrelerinde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-İbradı yolunun 31-32. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla sürücüler Cevizli- Derebucak-İbradı güzergahına yönlendirilecek.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Batman-Hasankeyf- Midyat yolunun 9-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritlerden sağlanıyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, trafik, ankara, Son Dakika

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