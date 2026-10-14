Trafikte gördüğü manzara kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı

Trafikte seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla kendisini kayda alan bir kadın sürücü, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

İNEK FOTOĞRAFINI GERÇEK SANDI, ÇIĞLIĞI BASTI

Yan şeritteki bir aracın kasasında bulunan devasa inek fotoğrafını gerçek sanan sürücü, büyük bir korku yaşadı. Optik illüzyonun kurbanı olan talihsiz sürücü, kamerasına yansıyan inek görüntüsünü görür görmez çığlığı bastı. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, durumu fark ettikten sonra ise kendi kendine sitem etti.

''SALAK MIYIM BEN!''

Yaşadığı anlık şoku atlatmaya çalışan sürücü, kameraya dönerek, ''Kendim korktum, salak mıyım! Aklım gitti'' şeklinde serzenişte bulundu. Sürücünün bu anları kısa sürede binlerce kez izlendi.