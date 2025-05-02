Trafikte Haklarım'dan 'Son Yolculuk' Kampanyası - Son Dakika
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Trafikte Haklarım'dan 'Son Yolculuk' Kampanyası

Trafikte Haklarım Derneği, trafik kazalarının sonuçlarına dikkat çekmek için kampanya başlattı.

02.05.2025 12:44
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Trafikte Haklarım Derneği, sürücülerin kural ihlallerinin ölümcül sonuçlarına dikkati çekmek için "Son Yolculuk" isimli kampanya filmini yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında 60 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 3 milyon kişi de yaralandı. Kazaların yüzde 89'unun ise sürücü kusurundan kaynaklandığı tespit edildi.

Dernek, trafik kazalarının sonuçlarına dikkati çekmek amacıyla Karayolu Trafik Haftası kapsamında "Son Yolculuk" isimli kampanya başlattı.

Kampanya için çekilen filmde, 19 Ocak 1970'te müzik grubu Beyaz Kelebekler'in konser için Adapazarı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında Behzat Kutlubağ ile Rıfat ve Altan Eke kardeşlerin yaşamını yitirdiği, Ülkü Üst ve Bülent Ortaç'ın da yaralandığı trafik kazası konu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, Beyaz Kelebekler'in geçirdiği kazanın toplumsal hafızada derin ve acı bir iz bıraktığını, grup üyelerinin kural ihlali yapan sürücüler yüzünden büyük acılar yaşadığını belirtti.

Beyaz Kelebekler'in kurucu üyesi Bülent Ortaç, 1970'te konser için çıktıkları yolda yorgunluktan uyuyakaldığını, gözlerini açtığında arabanın alevler içinde olduğunu fark ettiğini belirtti

Ortaç, "Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun." ifadelerini kullandı.

Grubun solisti Ülkü Üst Sarpkan ise aracın hızla gittiğini hatırladığını ve korkunç bir kaza yaşadıklarını söyledi.

Sarpkan, "Kazanın ertesi günü yeni plağımız çıktı. Gazetelerde kazanın haberleri ve plak reklamlarımız aynı sayfalarda yer aldı. Oysa o şoför kurallara uysaydı, hayallerimiz ve şarkılarımız yarım kalmazdı." açıklamasında bulundu.

Grubun kurucu üyelerinden Ender Akacan da trafik kuralı ihlalinin tarifsiz acılara nasıl dönüştüğünü çok iyi bildiğini kaydederek, "Ne olur kurallara uyalım." mesajını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafikte Haklarım'dan 'Son Yolculuk' Kampanyası - Son Dakika

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