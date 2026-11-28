Maltepe'de trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye toplam 183 bin 965 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Altayçeşme Mahallesi'ndeki bir caddede iki kişinin trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek kavga etmesine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimlikleri tespit edilen E.Y. (45) ve S.N.E. (74), ekiplerce yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek veya ısrarla takip etmek", "park yapmış taşıtlar arasından çıkarken kara yolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak", "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları" maddelerinden toplamda 183 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülerden E.Y'nin ayrıca sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı, kullandığı araç da aynı süreyle trafikten men edildi. E.Y, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan yürütülen işlemlerin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.