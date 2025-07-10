Trafikte Tartışan Sürücülere Cezalar Kesildi

Zincirlikuyu E-5 kara yolunda tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada "Trafikte bıçaklı tehdit kamerada" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, seyir halindeki ticari araç ile motosiklet sürücüleri arasında tartışma yaşandığı, motosikletlinin hakaret içerikli sözler sarf ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Çalışmalar sonucu ticari araç şoförünün E.Y, motosiklet sürücüsünün ise B.Ç. olduğu tespit edildi.

Yakalanan iki sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek", "önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek", "taşıt yolunda duraklamanın yasaklandığının trafik işaretiyle belirtildiği yerlerde duraklamak", "kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" ve "araçları hız sınırının çok altında sürmek" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

E.Y. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.